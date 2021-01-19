М. Манджукич переходит в "Милан"

Легендарный хорват Марио Манджукич усилит линию нападения Милана, где блистает Златан Ибрагимович. Еще один ветеран сегодня официально представлен игроком "россонерри". Клуб и форвард договорились о сделке до конца нынешнего сезона с возможностью продления контракта на следующий. Манджукич выиграл 24 трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок мира ФИФА, 9 чемпионатов и 12 национальных кубков и суперкубков.