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М. Манджукич переходит в "Милан"

Легендарный хорват Марио Манджукич усилит линию нападения Милана, где блистает Златан Ибрагимович. Еще один ветеран сегодня официально представлен игроком "россонерри". Клуб и форвард договорились о сделке до конца нынешнего сезона с возможностью продления контракта на следующий. Манджукич выиграл 24 трофея: Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок мира ФИФА, 9 чемпионатов и 12 национальных кубков и суперкубков.

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