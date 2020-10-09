М. Мархель: Матч сборной Беларуси по футболу против Грузии был прежде всего психологической борьбой

Матч сборной Беларуси по футболу против Грузии в рамках плей-офф за выход на чемпионат Европы прежде всего был психологической борьбой. Такую мысль главный тренер национальной команды Михаил Мархель выразил после поражения наших футболистов со счетом 0-1. Напомним, единственный гол грузины провели с пенальти в самом начале первого тайма, в итоге добились победы.