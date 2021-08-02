М. Недосеков - бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 по прыжкам в высоту

Накануне копилка Беларуси пополнилась бронзой. Историю белорусских прыжков в высоту переписал Максим Недосеков, а национальный стадион Токио и болельщики у экранов телевизоров аплодировали нашему молодому атлету. Выдержка, стабильность и настрой спортсмена помогли ему взлететь на 2 метра 37 сантиметров. Это только начало долгого и (будем надеяться) успешного соперничества 23-летнего белоруса на самом высоком уровне. История яркой победы в сюжете Елены Горельчик.

Подкинуть дровишек пообещал Максим Недосеков сразу после квалификации олимпийского турнира в прыжках в высоту. Но на национальном стадионе и так было жарко - свыше 35 градусов, и соревнования вышли далеко за пределы тайминга. Забегая вперед, скажу, что пришлось даже перенести церемонию награждения.

13 человек в финале. Самые сильные прыгуны мира. Здесь нет посторонних или, как часто называют, спортивных туристов. Планка на отметке 2 метра 19 сантиметров. Максим прыгает и не берет эту минимальную высоту.

Олимпийские игры не для слабаков. Мало быть на пике физической формы. К этому старту необходимо подходить готовым психологически. Впрочем, нашему парню выдержки не занимать. 2,19 со второй, с первой - 2,24;2,27;2,30;2,33.

Первая попытка на 2,35 не удалась, и Максим сделал то, что часто повторяет на различных стартах. Рискнул и перенес две оставшиеся на 2,37. В случае удачи это новый национальный рекорд.

Планка устояла. Дальше пошла борьба нервов. Соперники сыпались один за одним. Переносили попытки и снова терпели неудачу. Штурмовали и 2,39 - эта высота не покорилась никому. Максим Недосеков уступит в Токио (и это впервые в истории) катарцу Мутазу Баршиму и итальянцу Марко Тамбери - своему самому принципиальному сопернику по дополнительным показателям. Подведет та самая осечка на 2,35. Но этабронза дебютных Олимпийских игр и как аксиома для 23-летнего белоруса - только начало.

Максим Недосеков определился, куда отправит сумму в 10 тысяч белорусских рублей от Президентского спортивного клуба в рамках проекта "Олимпийский выбор".

Бронзовый призер Игр в Токио выбрал Витебский областной комплексный центр олимпийского резерва. Финансовые средства могут быть потрачены как на улучшение материально-технической базы учебного заведения, так и на организацию соревнований, а также участие юных спортсменов в различных турнирах. Максим Недосеков был стипендиатом Президентского спортивного клуба в 2018 году.