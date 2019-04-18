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"Мадрид" вырвал победу у "Реала" - 72:66

А вот действующему победителю турнира - "Реалу" - пришлось изрядно напрячься, чтобы вытянуть концовку в игре с "Панатинаикосом". Греки весь матч догоняли соперника и в четвертой четверти настигли. За 3.40 до сирены и вовсе вели 72:66. Правда, в оставшееся время так ни разу кольцо "Реала" не поразили. "Мадрид" вырвал победу - 75:72.

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