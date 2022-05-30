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Мадридский "Реал" масштабно отметил победу в Лиге чемпионов

Мадридский "Реал" масштабно отметил победу в Лиге чемпионов! Команда проехала по улицам столицы Испании с завоеванным трофеем. Эден Азар, несмотря на свои травмы, пообещал фанатам "бланкос" сделать их такими же счастливым и в следующем году!

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