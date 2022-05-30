Мадридский "Реал" масштабно отметил победу в Лиге чемпионов! Команда проехала по улицам столицы Испании с завоеванным трофеем. Эден Азар, несмотря на свои травмы, пообещал фанатам "бланкос" сделать их такими же счастливым и в следующем году!