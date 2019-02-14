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Мадридский "Реал" на выезде обыгрывает "Аякс"

Действующий победитель футбольной Лиги чемпионов - мадридский "Реал" - на выезде обыгрывает "Аякс" - 2:1 в первом матче 1/8-й финала турнира. На точный удар Карима Бензема ответил Хаким Зийех, а викторию "сливочным"принес вышедший на замену Марко Асенсио, на 87-й минуте он провел решающий мяч.

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