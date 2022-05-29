ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Мадридский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов по футболу

Долгожданная развязка в борьбе за трофей главного футбольного клубного турнира Старого Света. Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов. Победу "сливочным" над "Ливерпулем" в решающем матче турнира принес всего один точный мяч Винисиуса Жуниора во втором тайме. Это был единственный удар в створ ворот "мерсисайдцев" за весь поединок. Для мадридцев этот титул 14-й в истории клуба. Главный тренер Карло Анчелотти стал первым в истории наставником, которому удалось четырежды выиграть этот трофей, будучи у руля какой-либо команды.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все