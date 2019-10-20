Мадридский "Реал" терпит первое поражение в испанской "Примере"

В матче 9-го тура сливочные сенсационно уехали без очков от одного из аутсайдеров - "Мальорки": единственный точный удар нанес Лаго Жуниор на седьмой минуте, 1:0. Этот результат позволил подняться на первое место "Барселоне", разгромившей "Эйбар" 3:0.