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Мадридский "Реал" терпит первое поражение в испанской "Примере"

В матче 9-го тура сливочные сенсационно уехали без очков от одного из аутсайдеров - "Мальорки": единственный точный удар нанес Лаго Жуниор на седьмой минуте, 1:0. Этот результат позволил подняться на первое место "Барселоне", разгромившей "Эйбар" 3:0.

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