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Мадридский "Реал" теснит "Барселону" с первого места чемпионата Испании

Мадридский "Реал" обыгрывает "Барселону" 2:0 и теснит каталонцев с первого места чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана оба мяча забила во втором тайме. Их авторы - Винисиус Жуниор и вышедший на замену Мариано Диас. Он провел на поле всего минуту. В таблице после 26 туров королевский клуб опережает "Барселону" на одно очко.

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