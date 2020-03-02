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Мадридский "Реал" теснит "Барселону" с первого места чемпионата Испании
Мадридский "Реал" обыгрывает "Барселону" 2:0 и теснит каталонцев с первого места чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана оба мяча забила во втором тайме. Их авторы - Винисиус Жуниор и вышедший на замену Мариано Диас. Он провел на поле всего минуту. В таблице после 26 туров королевский клуб опережает "Барселону" на одно очко.
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