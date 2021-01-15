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Мадридский "Реал" уступает "Атлетику" в Суперкубке Испании

Действующий обладатель Суперкубка Испании сенсационно уступает "Атлетику" в полуфинале нынешнего розыгрыша трофея. Клуб из Бильбао провел два мяча: в первом тайме опытный Рауль Гарсия оформил дубль, во второй половине Карим Бензема лишь сократил отставание - 2:1. В финале "Атлетик" в воскресенье встретится с "Барселоной".

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