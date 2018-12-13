Мадридский "Реал" уступил московскому ЦСКА - 0:3

"Реал" впервые в истории крупно проигрывает в еврокубках на своем поле. В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов королевский клуб уступил московскому ЦСКА белорусского тренера Виктора Гончаренко, 0:3. До встречи с "армейцами" "Реал" провел 252 домашних матча на евроарене.



Вот только ЦСКА не вышел даже в Лигу Европы. Третье место заняла чешская "Виктория", обыгравшая "Рому", 2:1.