Мадридский "Реал" во втором матче подряд теряет очки в испанской Примере

"Сливочные" в 35-ом туре на выезде уступили последней команде первенства "Райо Вальекано" - 0:1. Этот результат позволил хозяевам подняться на 19-ую позицию. "Галактикос" же остаются третьими, в 9 баллах от второго "Атлетико".