Мадридский "Реал" выбыл в 1/16 финала Кубка Испании

Мадридский "Реал", уступив клубу из третьего дивизиона "Алькояно", выбыл в 1/16 финала Кубка Испании. "Реал" вел в счете, но на 80 минуте пропустил после углового. Соперник в дополнительное время остался в меньшинстве и все равно смог забить второй гол в ворота гранда - 2:1. Примечательно, что дополнительных премий за победу над королевским клубом в Алькояно не предусмотрено.