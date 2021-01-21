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Мадридский "Реал" выбыл в 1/16 финала Кубка Испании
Мадридский "Реал", уступив клубу из третьего дивизиона "Алькояно", выбыл в 1/16 финала Кубка Испании. "Реал" вел в счете, но на 80 минуте пропустил после углового. Соперник в дополнительное время остался в меньшинстве и все равно смог забить второй гол в ворота гранда - 2:1. Примечательно, что дополнительных премий за победу над королевским клубом в Алькояно не предусмотрено.
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