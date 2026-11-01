Магомедхабиб Кадимагомедов принес Беларуси пятую медаль на ЧМ по борьбе

В заключительный день чемпионата мира по борьбе, который 1 ноября завершается в Астане, у сборной Беларуси еще одна медаль - бронзу завоевал призер Олимпиады в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов.

Таким образом общее число наград белорусов на мировом форуме достигло пяти, результат превосходит прошлогодний.

К тому же на нынешнем чемпионате мира белорусская команда впервые за несколько лет выступила в полноценном статусе, а в честь победы Кирилла Маскевича звучал гимн страны и поднимался белорусский флаг.