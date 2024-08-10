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Магомедхабиб Кадимагомедов получил шанс сразиться за олимпийскую бронзу
Белорусский борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов получил шанс сразиться за олимпийскую бронзу. На старте квалификации наш спортсмен уступил представителю Узбекистана, который в итоге пробился в финал. Таким образом уже завтра Кадимагомедов сразится с представителем Словакии. Старт схватки в 12:00.
Белорусский спортивный интерес в тяжелой атлетике и гребле на байдарках и каноэ
Также белорусский спортивный интерес будет завтра в тяжелой атлетике и гребле на байдарках и каноэ. В 12:20 наш тяжелоатлет Евгений Тихонцов оспорит медали в весовой категории до 102 кг. А в 12:10 стартуют полуфинальные заезды на дистанции 1000 м на байдарке-одиночке, где выступит белорус Владислав Кравец. Позднее в полуфинале на 200 метров в каноэ-одиночке свой заезд проведет Юлия Трушкина. В случае выхода белорусов дальше решающая стадия стартует в 14:20. Желаем нашим спортсменам удачи!
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