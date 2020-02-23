Макар Митрофанов и Игорь Дребенков вышли в финал турнира по синхронным прыжкам в Раубичах

Макар Митрофанов и Игорь Дребенков с лучшим результатом в квалификации вышли в финал международного турнира по синхронным прыжкам в Раубичах. Также поборется за медали еще один белорусский дуэт: Павел Дик - Андрей Кузьмин. Эта дисциплина пока неофициальная, но с подачи белорусской федерации активно развивается во многих странах. В соревнованиях принимают участие как женские, так и мужские дуэты. Всего их было около 20.



Финальные состязания стартуют совсем скоро. "Беларусь 5" покажет борьбу за медали в прямом эфире.



