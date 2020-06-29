Макась и Янсане приносят победу "Ислочи" в гостевом поединке против "Городеи" 2:0

Макась и Янсане забивают в 15-м туре чемпионата страны по футболу и тем самым приносят победу "Ислочи" в гостевом поединке против "Городеи" 2:0. Дружина Виталия Жуковского накануне победила в заключительной игре тура. В активе "Ислочи" 23 балла и пока восьмое место.