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Макась и Янсане приносят победу "Ислочи" в гостевом поединке против "Городеи" 2:0
Чемпионат Беларуси по футболу. 15-й тур
Макась и Янсане забивают в 15-м туре чемпионата страны по футболу и тем самым приносят победу "Ислочи" в гостевом поединке против "Городеи" 2:0. Дружина Виталия Жуковского накануне победила в заключительной игре тура. В активе "Ислочи" 23 балла и пока восьмое место.
Чуть ранее в Бресте местный "Рух" не оставил шансов "Белшине" 3:0. "Рух" 10-й, футболисты из Бобруйска на дне.
Жодинское "Торпедо", напомним, в матче-открытии воскресного игрового дня 1:0 сильнее "Витебска".
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