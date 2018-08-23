Максим Мирный и австриец Филипп Освальд не смогли пробиться в четвертьфинал парного разряда на турнире в Уинстон-Салеме. В стартовом раунде Мирный и Освальд уступили новозеландско-пакистанскому тандему Артем Ситак / Айсам-уль-Хак Куреши - 3:6, 7:5, 3:10.