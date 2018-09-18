Максим Мирный и Филип Освальд с победы стартовали на теннисном турнире АТР в Санкт-Петербурге

Белорус и австриец в двух сетах 6-3, 7-6 переиграли теннисистов из Боснии и Герцеговины Мирза Башича и Дамира Джумхура. Узнал своего соперника по стартовому раунду основной сетки одиночного разряда и Илья Ивашко. Он выйдет на корт против 60-й ракетки мира Гвидо Пелья.