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Максим Мирный и Филипп Освальд с победы стартовали на теннисном турнире в Шэньчжэне

Белорус и австриец переиграли Фабриса Мартена и Альберта Рамоса, 6:7, 7:6, 10:8. Соперники по четвертьфиналу - вторые сеяные новозеландец Маркус Дэниэл и Уэс Колхов из Нидерландов.

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