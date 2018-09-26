Максим Мирный и Филипп Освальд с победы стартовали на теннисном турнире в Шэньчжэне

Белорус и австриец переиграли Фабриса Мартена и Альберта Рамоса, 6:7, 7:6, 10:8. Соперники по четвертьфиналу - вторые сеяные новозеландец Маркус Дэниэл и Уэс Колхов из Нидерландов.