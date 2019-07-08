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Максим Мирный представит Беларусь на ветеранском турнире Уимблдона
В Лондоне в эти дни набирает обороты Уимблдон, и белорусы во второй неделе турнира Большого шлема представлены в парном разряде. Сыграет в Лондоне и Максим Мирный. Олимпийский чемпион, который завершил свою блестящую профессиональную карьеру в конце прошлого года, снова представит Беларусь, но уже на ветеранском турнире Уимблдона. И буквально за несколько дней до отлета на Туманный Альбион Мирный вернулся на корт, причем сделал это в Гродно в свой день рождения 6 июля. Наш корреспондент Анна Эйсмонт отправилась в город над Неманом вместе с чемпионом.
В 2014 году Агентство теленовостей представило первое в истории отечественного телевидения семейное реалити-шоу "Мирный тур". Тогда мы увидели самые красивые места и удивительные природные уголки нашей страны глазами самого успешного белорусского теннисиста современности - Максима Мирного. С тех пор семья Мирных выросла: у Ксении и Макса родился четвертый ребенок - Трофим. Теперь, когда у Максима появилось больше времени, было принято решение продолжить знакомиться с родной страной и ее обычаями.
Гродно встретил Максима и его семью эффектно - в агротуристическом комплексе "Гарадзенскі маёнтак "Каробчыцы" верхом на коне! Затем отправились в фермерское хозяйство по производству меда. Уже несколько лет Мирные сотрудничают с гродненской компанией и выпускают мед под собственным брендом.
Этим ребятам уже повезло - попасть на мастер-класс к олимпийскому чемпиону, десятикратному победителю турниров Большого шлема в парном разряде и миксте, да еще и он сам приехал! Мастер-класс начался с поздравления. За победу в каждой подгруппе сражались более 30 пар. В финал вышли две, против которых и сыграл сам Максим Мирный вместе с сыном Демидом, у которого уже есть первые успехи в теннисе.
В итоге в упорной борьбе победа досталась дуэту Мирных. Впрочем, это именно тот случай, когда не было проигравших. Вручив, как и обещал, всем сладкие медовые подарки, Максим отправился поздравлять победителей областной спартакиады.
А уже после Мирные отправились в Беловежскую пущу, по пути заглянув и на пасеку, где пчелы собирают Мирный мед. А завершили Мирные это увлекательное путешествие на Гродненщину в Беловежской пуще, в восстановленной усадьбе графа Тышкевича.
Отпраздновав свой 42-й день рождения, Максим отправился в Лондон, где сыграет ветеранский турнир на Уимблдоне. Так что продолжаем следить за не менее яркой постспортивной жизнью нашего знаменитого теннисиста.
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