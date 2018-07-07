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Максим Мирный сегодня отмечает 41-й день рождения
Один из самых успешных спортсменов в истории Беларуси - Максим Мирный - сегодня отмечает 41-й день рождения. В эти дни он находится в Лондоне, на Уимблдоне - местные корты принесли ему массу незабываемых эмоций. Именно здесь на Олимпийских играх в Лондоне Мирный в миксте с Викторией Азаренко взял золото в 2012 году, а в 1998 - выиграл Уимблдон в смешанной паре с Сереной Уильямс. В парном разряде на счету нашего Макса 52 трофея, он по два раза выигрывал турниры серии Большого шлема "Ролан Гаррос" и US Open. С днем рождения легенду тенниса поздравили не только коллеги по цеху, но и наш корреспондент Анна Эйсмонт.
Последние 20 лет самый престижный турнир Большого шлема не мыслим без белорусского теннисиста Максима Мирного! Именно здесь, на Уимблдоне, Максим завоевал свой первый Большой шлем, и за эти годы таких еще будет 9. Но первый запомнился особенно! И именно для нашей съемочной группы Максим Мирный показал нам Уимблдон таким, каким он его знает и любит.
Это было ровно 20 лет назад, 6 июля 1998 года, когда Максим Мирный в паре с тогда еще малоизвестной теннисисткой Сереной Уильямс, выиграл Уимблдон - Большой шлем в миксте. Для обоих этот престижный трофей был первым в карьере.
И сегодня Макс вновь принимает поздравления здесь, на Уимблдоне, от еще одной легенды мирового тенниса, знакомого всем поклонникам этого вида спорта - его друга Матса Виландера!
Мирный действительно лучший, и он все еще в строю, вдохновляя молодое поколение своей потрясающей карьерой.
А корты Уимблдона для Макса и всех нас хранят самые теплые воспоминания об олимпийском финале, когда Мирный и Виктория Азаренко завоевали золотые медали. В ближайшие дни здесь, на Уимблдоне, Макс играет микст. С Кветой Пешке! Продолжаем болеть за нашу легенду и смотрим Уимблдон на "Беларусь 5"!
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