Максим Мирный завершил спортивную карьеру

Один из лучших теннисистов в истории в парном разряде и, безусловно, лучший в Беларуси зачехлил ракетку. Да, было понятно, что карьера 41-летнего спортсмена, который при этом по-прежнему в фантастической форме, идет к своему завершению. Но верить в подобное развитие событий не хотелось.

Тем не менее, на этой неделе Мирный объявил о том, что, как говорится, пора. Любители статистики тут же принялись подсчитывать его феноменальные достижения. В парном разряде Мирный побеждал на "Ролан Гаррос" и US Open, выходил в финал Уимблдона и Australian Open. Находился на вершине мирового рейтинга. Посмотрите на этот список достижений - впечатляет, и это мягко сказано. А вместе с национальной командой добирался до полуфинала Кубка Дэвиса в 2004-ом. И, наконец, стал олимпийским чемпионом в миксте вместе с Викторией Азаренко.

Первое интервью после завершения карьеры Максим Мирный дал Агентству теленовостей. Вот фрагмент программы “Макаенка, 9”, которая вышла накануне.