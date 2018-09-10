Стабильный результат на протяжении сезона - как итог приглашение на Континентальный кубок ИААФ и высокий третий результат, показанный на этих соревнованиях. Максим Недосеков подводит итог своему выступлению в текущем сезоне, в рамках которого спортсмен сумел выиграть серебро чемпионата Европы.