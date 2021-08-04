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Максим Недосеков прилетел в Беларусь
Возвращение бронзового призера Олимпийских игр. В Национальном аэропорту Минск этим утром встречали Максима Недосекова. В ВИП-зале воздушной гавани собрались поклонники нашего атлета и всего белорусского спорта, настоящие патриоты. Они с цветами, плакатами, кричалками встречали обладателя национального рекорда. Прием прошел именно в той атмосфере, которой так не хватало в Токио.
Максим Недосеков с командой прилетел в Беларусь с небольшой задержкой.Токио - Стамбул - Минск. Это было долгое, но приятное возвращение домой. Из аэропорта Максим выходил под звуки военного оркестра (он еще и рядовой контрактной службы). Напомним, в прыжках в высоту Максим Недосеков показал результат 2 метра 37 сантиметров, установив национальный рекорд. На такой же высоте остановились итальянец Джанмарко Тамбери и Мутаз Баршим из Катара. В результате они оба завоевали по золотой олимпийской медали, обойдя белоруса лишь по количеству попыток. Так что наша бронза без преувеличения с золотым отливом.
Из планов на ближайшее время, поделился Максим, неделя на общение с прессой, а дальше новые старты.
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