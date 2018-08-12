Наш спортсмен стал вторым в прыжках в высоту. В финале состязаний Максим взял планку на 2 метра 33 сантиметра, что стало повторением лучшего результата в карьере.

В заключительный день чемпионата Европы белорусские спортсмены поборются за три комплекта наград. В утренней сессии сразу пять наших атлеток - Ольга Мазуренок, Анастасия Иванова, Нина Савина, Марина Доманцевич и Ирина Сомова - выйдут на старт марафонской дистанции. В вечерней сессии будем болеть за Анну Малыщик, которая выступит в финале в метании молота, и Дарью Борисевич - она выйдет на старт финального забега на полторы тысячи метров. Прямые трансляции из Берлина ведет "Беларусь 5".