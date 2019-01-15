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Максим Недосеков рассчитывает на медаль Олимпиады в Токио

Лучший легкоатлет страны прошлого года Максим Недосеков рассчитывает на медаль Олимпиады в Токио. В минувшем сезоне на чемпионате Европы в Берлине он взял серебро в прыжках в высоту.

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