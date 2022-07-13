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Максим Недосеков выиграл Открытый кубок Беларуси по легкой атлетике в Бресте

Максим Недосеков со скромным результатом 2 метра 10 сантиметров в проливной дождь выиграл Открытый кубок Беларуси по легкой атлетике в Бресте. Женские соревнования прыгуний в высоту перенесли на сегодня из-за дождя. Сегодняшняя программа Кубка Беларуси будет растянута на весь день - соревнования в полном объеме показывает "Беларусь 5".

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