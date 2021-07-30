Максим Недосеков вышел в финал олимпийского турнира по прыжкам в высоту

Одна из главных надежд сборной Беларуси на Олимпийских играх Максим Недосеков сегодня уже обеспечил себе место в финале соревнований по легкой атлетике в прыжках в высоту. Он смог пробиться в топ-12 финалистов, взяв отметку в 2 метра и 28 сантиметров. А вот Дмитрий Набоков в этом виде программы борьбу завершил, хотя был близок к успеху. Сразу после квалификации Максим Недосеков пообщался в Токио с нашей съемочной группой.