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Максим Недосеков вышел в финал олимпийского турнира по прыжкам в высоту
Одна из главных надежд сборной Беларуси на Олимпийских играх Максим Недосеков сегодня уже обеспечил себе место в финале соревнований по легкой атлетике в прыжках в высоту. Он смог пробиться в топ-12 финалистов, взяв отметку в 2 метра и 28 сантиметров. А вот Дмитрий Набоков в этом виде программы борьбу завершил, хотя был близок к успеху. Сразу после квалификации Максим Недосеков пообщался в Токио с нашей съемочной группой.
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