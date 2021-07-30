Максим Недосеков вышел в финал олимпийского турнира по прыжкам в высоту - интервью по горячим следам

Восьмой день Олимпийских игр ознаменовался стартом состязаний по легкой атлетике. И первыми на национальном стадионе оказались наши прыгуны в высоту.

Если Максиму Недосекову удалось преодолеть квалификацию, то Дмитрий Набоков Токио покидает. Повлиял ли долгий перелет и акклиматизация на одну из главных медальных надежд нашей сборной и кто основной соперник в секторе?

Интервью по горячим следам с Максимом Недосековым прямо сейчас.

В Токио стартовали соревнования по легкой атлетике

Если представить на мгновение, что это не Япония, то картинка токийского национального стадиона легко сопоставима с белорусским "Динамо". В первую очередь бросаются в глаза те же разноцветные сиденья. Такая раскраска сейчас как нельзя кстати - из-за коронавируса на трибуны не пускают зрителей.

Самое пристальное внимание белорусских болельщиков сегодня, конечно же, привлек сектор для прыжков в высоту. За выход в финал боролись двое наших спортсменов - Максим Недосеков и Дмитрий Набоков. Квалификационный норматив - 2 метра 30 сантиметров или же попадание в 12 сильнейших. Наши спортсмены прилетели в Токио всего за 2 дня до старта турнира. Но ни долгий перелет, ни ограниченное время на самочувствие никак не повлияли. Олимпийской деревней тоже остались довольны.

Ни планка на 2 метра 17 сантиметров, ни 4 сантиметра выше проблем у белорусов не вызвали. На 2 метрах 25 сантиметрах Максим заставил всех понервничать, взяв эту высоту лишь с третьей попытки.

Число соперников в секторе стремительно уменьшалось. На двух метрах 28 сантиметрах остановился Дмитрий Набоков. Трижды упала планка у немца Матеуша Пржибилко и украинца Андрея Проценко. Зато остались в деле Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мутаз Баршим и Максим Недосеков.

Это интервью мы записали в микст-зоне. Доступ для журналистов сюда ограничен. Занять свое место могут лишь те СМИ, заявки которых заранее были одобрены организаторами. Причина все та же - коронавирус.