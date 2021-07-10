Максим Недосеков занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Монако по легкой атлетике

Третье место занял рекордсмен Беларуси по прыжкам в высоту Максим Недосеков на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Монако. Накануне белорусский атлет взял планку в 2 м 25 см, чего хватило для бронзовой награды. Победил россиянин Михаил Акименко. Татьяна Холодович в метании копья заняла четвертое место с результатом 59 м 15 см. Ирина Жук в прыжках с шестом пятая.

