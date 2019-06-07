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Максим Недосеков завоевал два призовых места на этапах Бриллиантовой лиги

Два призовых места на этапах Бриллиантовой лиги: второе - в Шанхае, третье - накануне в Риме. Один из лидеров нашей команды в прыжках в высоту Максим Недосеков уверенно дебютировал на престижном легкоатлетическом турнире. В столице Италии белорус взял высоту 2 метра 28 сантиметров.

По возвращении Максим признался, что в первую очередь в этом сезоне доволен своей стабильностью.

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