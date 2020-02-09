Максим Сушко признан первой звездой поединка между "Лихай Вэлли" и "Уилкс-Берри" в рамках регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги. "Призраки" победили 5:3. Форвард сборной Беларуси оформил дубль, нанес 3 броска и заработал показатель "+2". В нынешнем сезоне в активе Максима 19 баллов в 43 играх при показателе полезности "+13".



В турнирной таблице Востока "Лихай Вэлли" пока на 14 месте. До зоны плей-офф - 8 баллов.



