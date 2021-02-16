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Максим Сушко вызван в "Филадельфию"
Максим Сушко вызван "Филадельфией" из АХЛ в НХЛ. Белорусский нападающий в этом сезоне провел три матча за "Лихай Вэлли", результативных баллов он не набрал, а до этого выступал в КХЛ за минское "Динамо". Как сообщает местный обозреватель, Сушко может принять участие в завтрашней тренировке. Отметим, что семеро хоккеистов "флайерс" помещены в COVID-19-протокол, поэтому у белоруса есть шанс заявить о себе. Следующий матч "Филадельфия" должна провести в ночь с четверга на пятницу против "Нью-Йорк Рейнджерс".
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