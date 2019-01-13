Теперь официально. Экс-защитник борисовского БАТЭ Максим Володько подписал контракт с тульским "Арсеналом" и представлен в качестве игрока команды. Соглашение с туляками рассчитано до конца следующего сезона. Новый клуб защитника сборной Беларуси уже отправился на сбор в Турцию. Володько, как видно, в обойме.



