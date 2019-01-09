Защитник сборной Беларуси Максим Володько пройдет просмотр в тульском “Арсенале” на сборах в Турции. Эту информацию сегодня тиражирует российская пресса. В четверг и пятницу в Москве запланирован медосмотр команды, начало сбора 12 января. Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок БАТЭ подпишет с туляками контракт.

