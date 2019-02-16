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Максим Воробей - лучший из белорусов в спринтерской гонке восьмого этапа Кубка мира по биатлону в Солт-Лейк-Сити

С четырьмя промахами он занял итоговое 53 место, на десять позиций ниже Дмитрий Лазовский - также четыре промаха, с одним неточным выстрелом Виктор Кривко 65-ый, победил же норвежец Ветле Кристиансен.

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