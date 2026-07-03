Мальчишки хотят летать: Минский аэроклуб ДОСААФ чтит традиции и готовит молодежь к небу

На берегу Свислочи в Минске выездная студия "Первого информационного" встречает гостя - заместителя начальника Минского аэроклуба ДОСААФ Николая Буреля.

Он рассказал о традициях аэроклуба, созданного в 1930-х годах.

"Аэроклуб чтит традиции, которые были заложены в 1934 году - с момента его создания. Аэроклуб занимается патриотическим воспитанием граждан, подготовкой их к службе в Вооруженных Силах. В годы Великой Отечественной войны наши выпускники служили в авиационных полках в составе партизанских бригад. 17 человек были удостоены звания Героя Советского Союза", - рассказал гость студии.

В День Независимости Николай Бурель от лица Минского аэроклуба, который носит имя дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца, поздравил жителей и гостей республики с праздником.

По словам Николая Буреля, мальчишки и сегодня хотят летать, хотят прыгать с парашютом, хотят заниматься авиационными видами спорта. На сегодняшний день Минский аэроклуб выполняет задачи по полетной подготовке курсантов авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь, Белорусской государственной академии авиации, а также ведет подготовку спортсменов.

Заместитель начальника Минского аэроклуба ДОСААФ также рассказал, что с 3 по 5 июля будет проходить Открытый кубок Республики Беларусь по кордовым авиамоделям, в котором примут участие представители этого вида спорта со всей страны.