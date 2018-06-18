Маленькие велогонщики из Беларуси и России установили свои первые рекорды

Гонка на беговых велосипедах собрала в столице более 100 юных спортсменов. Ловкость и смелость они демонстрировали на трассе в Чижовке. Дистанцию преодолевали на специальных велосипедах без педалей. Они наиболее безопасные для начинающих. Кстати, самым юным участникам турнира только исполнилось два года.