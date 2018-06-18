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Маленькие велогонщики из Беларуси и России установили свои первые рекорды

Гонка на беговых велосипедах собрала в столице более 100 юных спортсменов. Ловкость и смелость они демонстрировали на трассе в Чижовке. Дистанцию преодолевали на специальных велосипедах без педалей. Они наиболее безопасные для начинающих. Кстати, самым юным участникам турнира только исполнилось два года.

Такие чемпионаты для юных велогонщиков будут проходить в течение всего лета. Занятия на беговелах учат сохранять баланс и развивают координацию. Затем дети без труда осваивают технику катания на обычном двухколесном велосипеде.

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