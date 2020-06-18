"Манчестер Сити" громит "Арсенал" 3:0 в перенесенном матче 28-го тура Английской премьер-лиги

Рахим Стерлинг открыл счет в компенсированное к первому тайму время, а на старте второй половины красную карточку получил Давид Луиз. Грубо сыграл в своей штрафной, за что был назначен пенальти. Кевин де Брейне - 2:0, 20-летний Фил Фоден добил в добавленное время 3:0. "Горожане" отстают на 22 очка от "Ливерпуля", таким образом мерсисайдцы не смогут на этой неделе оформить досрочное чемпионство.



