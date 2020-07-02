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"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" в эфире "Беларусь 5"

Большой вечер британского футбола в эфире "Беларусь 5". Две трансляции ожидают поклонников игры номер один с Туманного Альбиона. В 19:50 "Шеффилд Юнайтед" примет "Тоттенхэм Хотспур". А самое ожидаемое событие вечера - поединок чемпионов последних двух лет: "Манчестер Сити" сразится с "Ливерпулем". Прямой эфир в 22:05.

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