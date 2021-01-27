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"Манчестер Сити" - новый лидер Премьер-лиги

Седьмая победа кряду в Английской премьер-лиге позволяет "Манчестер Сити" возглавить турнирную таблицу. В матче 20-го тура "горожане" разгромили на выезде "Вест Бромвич" 5:0. Четыре мяча клуб Хосепа Гвардиолы провел еще в первом тайме, дубль оформил Илкай Гюндоган. После этой виктории "Сити" на балл опережает "Манчестер Юнайтед" и на три балла третью команду - "Лестер".

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