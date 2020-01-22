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"Манчестер Сити" обыгрывает "Шеффилд Юнайтед"

"Манчестер Сити" в 24-м туре Английской премьер-лиги обыгрывает "Шеффилд Юнайтед" 1:0. Гол забил Агуэро. Отставание от "Ливерпуля" 13 баллов плюс у "мерсисайдцев" две игры в запасе.

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