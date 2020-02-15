"Манчестер Сити" отстранен от Лиги чемпионов на 2 года

"Манчестер Сити" не сыграет в следующем году в Лиге чемпионов. Действующий чемпион Англии обвинен в махинациях с финансовым фейр-плей. УЕФА приняла решение отстранить клуб от лучшего турнира континента на два года и оштрафовала на 30 миллионов евро. При этом могут пострадать "горожане" и на внутренней арене. Им грозит от снятия очков до ссылки в четвертый дивизион. "Манчестер Сити" собирается обжаловать решение.