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"Манчестер Сити" побеждает "Бернли" в Английской премьер-лиге 4:1
Футбол. Английская премьер-лига
Действующий чемпион "Манчестер Сити" после ничьей с "Ньюкаслом" побеждает "Бернли" в Английской премьер-лиге, дубль Жесуза стал определяющим - 4:1 манкунианцы победили оппонентов.
В еще одной игре "Борнмут" в гостях уступил "Кристал Пэлас" 0:1.
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