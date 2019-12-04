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"Манчестер Сити" побеждает "Бернли" в Английской премьер-лиге 4:1

Футбол. Английская премьер-лига

Действующий чемпион "Манчестер Сити" после ничьей с "Ньюкаслом" побеждает "Бернли" в Английской премьер-лиге, дубль Жесуза стал определяющим - 4:1 манкунианцы победили оппонентов.

В еще одной игре "Борнмут" в гостях уступил "Кристал Пэлас" 0:1.

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