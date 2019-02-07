"Манчестер Сити" побеждает "Эвертон" 2:0 в перенесенном матче 27-го тура Английской премьер-лиги и догоняет лидера - "Ливерпуль" - в турнирной таблице. А по дополнительным показателям "горожане" выше мерсисайдцев. Но у красных будет игра в запасе. Отметим, что встреча "Сити" с "ирисками" была перенесена из-за участия клуба Хосепа Гвардиолы в финале Кубка Английской лиги против "Челси" 24 февраля.