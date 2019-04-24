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"Манчестер Сити" против "Манчестер Юнайтед" в 21:50 "Беларусь 5"
Две разные задачи больших клубов одного города. "Манчестер Сити" сегодня может выйти на первое место. А "Манчестер Юнайтед" ворваться в зону Лиги чемпионов. Манчестерское дерби увидят зрители телеканала "Беларусь 5" в 21:50. В первом круге команды встречались между собой. "Горожане" тогда взяли верх, 3-1.
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