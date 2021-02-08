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"Манчестер Сити" разгромил в гостях "Ливерпуль"
Крах "Ливерпуля" на "Энфилд Роуд". В матче 23-го тура Английской премьер-лиги мерсисайдцы бесславно провели домашнюю встречу против "Манчестер Сити". Горожане четырежды поразили ворота команды Юргена Клоппа, а сами пропустили лишь раз. Дублем отметился Гюндоган, забивали Стерлинг и Фоден. У "Ливерпуля" - Салах с пенальти. В турнирной таблице "Манчестер Сити" укрепил свое лидерство с 50-ю баллами. Ближайший клуб-конкурент – "Манчестер Юнайтед". У "красных дьяволов" - 45 очков.
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