"Манчестер Сити" разгромил в гостях "Ливерпуль"

Крах "Ливерпуля" на "Энфилд Роуд". В матче 23-го тура Английской премьер-лиги мерсисайдцы бесславно провели домашнюю встречу против "Манчестер Сити". Горожане четырежды поразили ворота команды Юргена Клоппа, а сами пропустили лишь раз. Дублем отметился Гюндоган, забивали Стерлинг и Фоден. У "Ливерпуля" - Салах с пенальти. В турнирной таблице "Манчестер Сити" укрепил свое лидерство с 50-ю баллами. Ближайший клуб-конкурент – "Манчестер Юнайтед". У "красных дьяволов" - 45 очков.