"Манчестер Сити" - "Реал" - первый полуфинальный матч Лиги чемпионов по футболу в эфире "Беларусь 5"

Непростое испытание предстоит самому титулованному "Реалу", жаждущему 14-й трофей в битве за выход в финал Лиги чемпионов! Сегодня испанцы сыграют на "Этихаде", где не менее амбициозный "Манчестер Сити" по показателю скамейки запасных точно превосходит соперника. В стане испанской команды отсутствуют 7 игроков, включая Бэйла и Азара. Смогут ли при таких непростых вводных подопечные Карла Анчелотти одолеть сильнейший клуб Английской премьер-лиги? Ответ найдете в прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Стартовый свисток в 22:00.