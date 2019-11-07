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"Манчестер Сити" вничью сыграл с "Аталантой"

Лидирует "Манчестер Сити", который вничью 1:1 сыграл с "Аталантой". К слову, в этом поединке, обслуживал который белорусский рефери Алексей Кульбаков, гости остались без вратаря. Сначала из-за повреждения поле покинул основной голкипер Эдерсон. А на 82-й минуте красную карточку получил Клаудио Браво. В ворота пришлось стать защитнику «горожан» Кайлу Уокеру, который со своей новой ролью справился отлично.

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